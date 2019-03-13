2019/03/13 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمتل عنصرين من "داعش" الإرهابي بضربة جوية غرب كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصرين من "داعش" الإرهابي بضربة جوية جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصرين من "داعش" الإرهابي بضربة جوية جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).