الغراوي: الدولة فشلت في الوقاية من فكر داعش الإرهابي

2019/03/13 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن داعش الإرهابي جند في محافظة نينوى، 1200 طفلا في أربعة معسكرات في الموصل، هؤلاء اختلفت أساليب تجنيدهم بين إجبار ذويهم وبين الطوعي من اهل الطفل وبين الخطف من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، حيث تم أدلجتهم على الفكر الإرهابي المتطرف.

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