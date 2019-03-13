رونالدو يقود يسجل ثلاثية تاريخية في مرمى أتليتيكو ويقود ريمونتادا تاريخية

2019/03/13 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفانتوس الايطالي الى فوز كبير على اتليتيكو مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة ضمن دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا في ملعب تورينو . النجم البرتغالي اثبتت للجميع ان العمر ليس الا رقم عندما سجل هاتريك في مرمى واحد من افضل حراس المرمى في العالم وقاد […]

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