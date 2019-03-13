2019/03/13 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثية رونالدو تؤهل يوفنتوس الى ربع نهائي ابطال اوروبا على حساب اتلتيكو مدريد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثية رونالدو تؤهل يوفنتوس الى ربع نهائي ابطال اوروبا على حساب اتلتيكو مدريد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).