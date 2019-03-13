بعد زيارة روحاني.. انتقال ملف

2019/03/13 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل ملف العلاقات (العراقية- الإيرانية) من أيدي الحرس الثوري إلى وزارة الخارجية الإيرانية، بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد- حسبما أكد مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران، الدبلوماسي أمير الموسوي.

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