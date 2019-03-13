2019/03/13 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مجلس محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، من تفاقم أزمة تكدس البضائع المستوردة داخل المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة يحذّر من تكدّس البضائع في الموانئ) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة يحذّر من تكدّس البضائع في الموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).