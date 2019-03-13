مانشستر سيتي يسحق شالكة بسباعية ويعبر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2019/03/13 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني درساً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7-0 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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