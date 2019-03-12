2019/03/13 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي - بغداد

سأضحك بأعلى صوتي

كي تعرف انني

سعيدة

بعـــد

رحيلــكَ ..

الى عالم اللّا وجود

فأنــتَ الذي اخترت هذا الرحيل

رغم آلامـــي ..

وها أنا ..

اضحك واضحك

حتى ضج الطريق القديم

بصوت ضحكاتي ..

وعاد بي إلى ماضٍ قريب ..

فيه قصة من حكاياتي .

.

.

هل اكتفيتَ ؟

رغم الالــم ..

لن تحيد النفس عن دربكَ

وان حدث..

برأتُ منها ..

فقد استعذبتُ

صفعات دهري ..

.

.

من بعدكَ اصبحت الكلمات

تتسول على اوراقي ..

.

.

تطاردني كالاشباح

واخفي كل اوجاعي ..

فحالي كحالها ..

اشحذ الراحة

دون جدوى ..

فالنبض متعب .

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