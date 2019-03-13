منها التعيينات.. 10 قرارات لمجلس الوزراء تعرف عليها

2019/03/13 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جلسته الأخيرة أمس الثلاثاء، أصدر صدر مجلس الوزراء 10 قرارات برئاسة عادل عبدالمهدي.

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