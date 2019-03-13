2019/03/13 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس باتت هزيمة تنظيم داعش يوم الثلاثاء وشيكة في آخر جيب تحت سيطرته مع استسلام المئات من المقاتلين وعائلاتهم، وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن المعركة في حكم المنتهية.ورأى صحفي من رويترز مئات الأشخاص يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية التي بدأت هجومها الأخير على الباغوز يوم الأحد مدعومة بضربات جوية للتحالف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استسلام المئات من عناصر داعش ومعركة الباغوز في حكم المنتهية NAS | موقع ناس الرسمي.

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