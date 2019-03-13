2019/03/13 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء الجزائر يوم الثلاثاء مطالبين بتغييرات سياسية فورية وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لفترة خامسة ولكنه لم يصل إلى حد إعلان تنحيه عن السلطة.وتجمعت حشود ضخمة في عدة مدن وذكرت قناة النهار التلفزيونية أن العمال بدأوا إضرابا أصاب ميناء بجاية المطل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتجاجات تتواصل في الجزائر وضغوط لإبعاد الحرس القديم NAS | موقع ناس الرسمي.

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