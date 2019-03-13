مظاهرة لموظفي العقود والاجور اليومية أمام مبنى وزارة الكهرباء

2019/03/13 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق - بهاء عبد الصاحب كريم

خرج العشرات من موظفي العقود والاجور اليومية أمام مبنى وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم و تنفيذ اوامر التثبيت

حيث يملك موظفي العقود و الاجور مهارات وخبارات في مجال عملهم وسبق ان خرجت مظاهرات من اجل التثبيت في جميع محافظات العراق وعلى اثرها اطلقت الوزارة الوعود من اجل تثبيتهم على ملاك الوزارة

و طالب المتظاهرين طالبوا بالايفاء بالوعود التي الدولة و تطبيق اوامر التثبيت وانصافهم بعد ان قدموا خدماتهم خلال هذه السنين الطويلة

وقال الموظف بصفة عقد (وسام احمد عبد الستار)، خريج الجامعة المستنصرية، “أملك خدمة في وزارة الكهرباء اكثر من (10) سنوات بصفة عقد و في كل سنة يتم اطلاق العشرات من التوصيات التي تؤكد على تثبيت موظفي العقود ولكن بدون اي جدوى حيث ان الكثير من موظفي العقود في باقي الوزارات تم تثبيتهم على الملاك الدائم و نود ان نقدم شكرنا لقوات حماية شرطة وزارة الكهرباء و العقيد (علي ياسين مجيد) من خلال تعاونهم في حماية المتظاهرين و طريقة التعامل المتحضرة مع المتظاهرين

و بين مسؤول حماية شرطة الكهرباء (سالم حيصان) قمنا بحماية المظاهرة و هذا واجبنا وكذلك حماية الممتلكات وخوفا من دخول المندسين من خلال توجيهات مدير شرطة الطاقة اللواء (قاسم خزعل التميمي) التي اكد فيها على حماية المتظاهرين و اعطائهم حرية التعبير عن حقوقهم بالطرق الديمقراطية والسلمية واثنى على التنظيم الرائع والمنضبط للمتظاهرين وطريقة مطالبتهم بحقوقهم في التثبيت بطرق سلمية .

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