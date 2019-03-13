مؤتمر لندن الطبي لأتحاد الأطباء العراقيين في المملكة المتحدة وأوروبا

2019/03/13 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن

يعقد أتحاد الأطباء العراقيين في المملكة المتحدة وأوروبا مؤتمره المتخصص والمهني الأول لهذا العام في لندن وذلك يوم السبت المصادف الثالث والعشرين من شهر آذار/ مارس المقبل.

ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من المحاضرات الطبية التي تتناول جوانب الصحة العامة المختلفة وبما يحقق هدف الأتحاد في التطوير المهني والعلمي للأطباء وذوي المهن الطبية الأخرى وفي مختلف الأختصاصات.

وقد منحت كلية الأطباء الملكية البريطانية في لندن شهادة التعليم المستمر المهمة للمؤتمر تثمينا لجهود الأتحاد الطبي العراقي ولطبيعة المحاضرات التي ستلقى في المؤتمر والشخصيات العلمية العراقية الحاضرة والمساهمة في جلساته وأعماله.

ومن الشخصيات الطبية المعروفة في مجال أختصاصها بأمراض المفاصل والعظام الدكتور الأستاذ علي جواد والذي سيلقي محاضرة علمية حول آلام الظهر...



كما ستلقي الدكتورة العراقية المقيمة في السويد غنا شبانة/ أختصاص أمراض جلدية محاضرة عن مرض الأكزيما الذي يصيب الجلد وأفضل الطرق التي تكفل العلاج.



وسيتناول الدكتور محمد السوداني الطبيب الجراح ورئيس الأتحاد دستور الأتحاد نفسه والسبل الواجب أتباعها بغية التوصل لتحقيق الأهداف...



كما سيتطرق الدكتور السوداني الى تفاصيل زيارته الأخيرة للعراق وطبيعة المشروع الطبي الذي تمت مناقشته مع وزارة الصحة، والذي يقضي بضرورة وضع آلية للتعاون العلمي المعرفي والخدمي بين الطبيب العراقي المقيم في الخارج والمؤسسات الصحية الخدمية في الداخل العراقي.



كما سيتطرق الدكتور السوداني الى أفضل طرق التعاون الواجب اتباعها بين أتحاد الأطباء العراقيين في بريطانيا وأوروبا والجهات العراقية المختصة في وزارة التعليم العالي العراقية ووزارة الصحة بخصوص وضع آليات تعاون في مجال التعليم الطبي المستمر وزيادة مهارات الطبيب العراقي والذي يبقى في أمّس الحاجة أليها.

وستجرى على هامش أعمال المؤتمر مسابقة للملصق الطبي العراقي والذي سيتمكن من خلاله الأطباء من مناقشة أحدث بحوثهم ومشاريع التطوير التي عملوا عليها في مراكزهم الصحية في بريطانيا أو أوروبا.

كما سيقوم الدكتور الجراح سلام موسى بتوقيع نسخة من كتابه الجديد والصادر باللغة الأنكليزية عن دار أقلام للنشر في ويلز، والذي يتناول فيه موضوعة تدريب الأطباء الشباب في بريطانيا وما يستوجبه تطوير المهارة والكفاءة الطبية وصولا لتحقيق هدف الطبيب في تقديم أفضل الخدمات الصحية للناس عامة ضمن نظام خدمات الصحة الوطنية البريطاني، وهو واحد من أنظمة العالم الطبية المتطورة.

وقد دعت اللجنة المنظمة للمؤتمر كافة الزميلات والزملاء من الأطباء العراقيين العاملين في بريطانيا أو أوروبا بالتسجيل لحضور أعمال المؤتمر، وذلك من خلال أرسال أيميل على عنوان الأتحاد:

iraqimedicalunion@gmail.com

صفحة موقع الأتحاد هي:

www.iraqimedicalunion.blogspot.com

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