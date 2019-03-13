2019/03/13 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الكاتب عبد الرحمن الراشد هجومًا عنيفًا على إيران وقال بوضوح إنها تريد أن تحول العراق إلى جمهورية موز جديدة على غرار لبنان! .

كما تريد من العراق أن يكون محفظتها المالية، يمول بمليارات الدولارات بالنيابة عنها «حزب الله» اللبناني وحكومة الأسد السورية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الرحمن الراشد يكتب: إيران تريد أن تحول العراق إلى جمهورية موز جديدة على غرار لبنان!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الرحمن الراشد يكتب: إيران تريد أن تحول العراق إلى جمهورية موز جديدة على غرار لبنان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).