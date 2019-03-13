2019/03/13 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "استسلام" ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم داعش في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة، وفق ما قال متحدث باسمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا الديمقراطية: استسلام 3 آلاف عنصر من داعش الإرهابي في الساعات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا الديمقراطية: استسلام 3 آلاف عنصر من داعش الإرهابي في الساعات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).