2019/03/13 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء، بدعم من علامات على تقليص المعروض العالمي بعدما قال مسؤول سعودي إن المملكة تخطط لخفض صادرات النفط في أبريل نيسان، بينما خفضت الحكومة الأميركية توقعاتها لنمو الإنتاج المحلي من الخام.وصرح مسؤول سعودي يوم الاثنين بأن المملكة، التي تسعى للقضاء على تخمة في المعروض ودعم الأسعار، تخطط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يرتفع بدعم من خفض صادرات السعودية NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع بدعم من خفض صادرات السعودية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع بدعم من خفض صادرات السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).