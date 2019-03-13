2019/03/13 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت 15 مليون دينار عراقي في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابة مسلحة تسطو على منزل وتسرق 15 مليون دينار في حي أور ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابة مسلحة تسطو على منزل وتسرق 15 مليون دينار في حي أور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).