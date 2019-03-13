الخارجية الأمريكية : قريبًا.. تقدم كبير في التحالف الأمني بالشرق الأوسط لزيادة عزلة إيران

2019/03/13 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، إن واشنطن تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن التحالف الأمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب اثنين من المصادر أوضحا أن نقاشات بومبيو ستركز على خطط إدارة ترمب بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي التي سيضم كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر وسلطنة عمان والبحرين ومصر والأردن، بما يجعل من التحالف كياناً عملاقاً ويزيد من عزلة إيران.

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