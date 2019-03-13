2019/03/13 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوروبا ودول في قارات عدة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات “بوينغ 373 ماكس” بعد تحطم واحدة أخرى منها في إثيوبيا الأحد،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. حظر واسع على تحليق طائرات بوينغ ماكس) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. حظر واسع على تحليق طائرات بوينغ ماكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).