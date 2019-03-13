الاتحاد الوطني ينفي اتهامات

2019/03/13 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لقمان وردي، من التصريحات التي أدلى بها رئيس كتلة حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، بشأن ما جرى في برلمان كردستان واتهامه لحزبه وللديمقراطي الكردستاني.

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