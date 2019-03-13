غيث التميمي: إيران تتعامل مع العراق كحديقة خلفية لها.. وزيارة روحاني أثبتت ذلك

2019/03/13 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب والباحث السياسي غيث التميمي، أن إيران تتعامل مع العراق كحديقة خلفية لها وزيارة الرئيس حسن روحاني أثبتت ذلك.

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