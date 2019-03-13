2019/03/13 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم القيادي في تيار الحكمة الوطني ومسؤول مكاتب التيار في الخارج محمد الشمري، إن "زيارة رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني إلى العراق، تعكس المستوى المتقدم للعلاقة بين البلدين.

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