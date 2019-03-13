عضو لجنة النزاهة النيابية: أمانة بغداد

2019/03/13 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، أن امانة بغداد ‘مكبلة’ بإرادة مفتش عام الأمانة .

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