السامرائي: قانون استرداد أموال العراق يحتاج إلى تعديل

2019/03/13 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب مثنى السامرائي، بضرورة أن يتم التفريق والفصل بين الأموال التي كانت تستخدمها واجهات تابعة لدائرة المخابرات السابقة قبل عام ٢٠٠٣ وبين أموال الدولة التي سرقت من قبل أشخاص أو جهات بعد عام ٢٠٠٣.

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