2019/03/13 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في شباك ضحيته المفضلة ليقود يوفنتوس لانتفاضة بالفوز 3-صفر على أتليتيكو مدريد بعد الخسارة ذهابا 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.ورغم تكتل أتليتيكو في الدفاع نجح رونالدو في افتتاح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 27 وعادل النتيجة الإجمالية بعد ثلاث دقائق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثية رونالدو تصعد بيوفنتوس إلى دور الثمانية في أوروبا NAS | موقع ناس الرسمي.

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