البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/03/13 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رفض البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء وللمرة الثانية الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة.وصوت البرلمان ضد الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه ماي بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 بعدما […]

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