نائب يناشد عادل عبد المهدي بالتدخل لإعادة المفسوخة عقودهم بوزارتي الدفاع والداخلية

2019/03/13 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، بيانا بشأن إعادة منتسبي الأجهزة الأمنية المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

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