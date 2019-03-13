2019/03/13 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قضت محكمة استرالية الاربعاء بالسجن ست سنوات للكاردينال جورج بيل لادانته بارتكاب اعتداءات جنسية ضد صبيين في كاتدرائية ملبورن التي كان رئيس أساقفتها، مع تأكيد سجنه لثلاث سنوات وثمانية أشهر كحد أدنى.وأجمعت هيئة محلفين استرالية في كانون الاول/ديسمبر 2018 على أن بيل مذنب بتهمة واحدة باعتداء جنسي وأربع تهم باعتداء غير لائق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن ست سنوات للكاردينال الاسترالي بيل لادانته بارتكاب اعتداءات جنسية NAS | موقع ناس الرسمي.

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