مقرر أممي: إيران تصعد من حملة القمع ضد المعارضين

2019/03/13 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جاويد رحمان، مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أن الحكومة الإيرانية كثفت من حملتها لقمع المنتقدين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الحملة الأمنية المتصاعدة تشكل مصدر قلق.

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