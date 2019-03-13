2019/03/13 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iuelzU_3HdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشط سياسي : عندما انتقد السيد الحكيم اذهب الي بيتي وانا مطمئن (محد يطب علية باليل يغتالني)) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشط سياسي : عندما انتقد السيد الحكيم اذهب الي بيتي وانا مطمئن (محد يطب علية باليل يغتالني)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).