2019/03/13 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشفت سجلات محاكم أمريكية تورط فليسيتي هوفمان، نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات”، و40 شخصا آخرين متهمين بالتورط في فضيحة غش للقبول في جامعات أمريكية كبرى.وشمل المخطط الذي تم الكشف عنه مساعدة الطلبة في الغش في اختبارات القبول في الجامعات، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة غير المتفوقين رياضيا في الحصول على منح خاصة بالمتفوقين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسماء لامعة في هوليوود متورطة في فضيحة غش بجامعات كبرى NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسماء لامعة في هوليوود متورطة في فضيحة غش بجامعات كبرى) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسماء لامعة في هوليوود متورطة في فضيحة غش بجامعات كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).