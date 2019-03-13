الجبهة التركمانية تقدّم مرشحا

2019/03/13 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي يوم الاربعاء ان التركمان لديهم مرشح مقبول لتولي منصب محافظ كركوك.

وقال الصالحي في تصريح مكتوب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "منصب محافظ كركوك استحقاق سياسي للتركمان"، حسب زعمه.

واضاف أن "لدينا مرشحا مقبولا لهذا المنصب من الاطراف التركمانية والكوردية والعربية كافة"، من دون الاشارة الى الاسم الصريح للمرشح.

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