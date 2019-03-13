صور .. حكومة كوردستان تعلن العثور على الرواتب المسروقة بالسليمانية واعتقال المتهمين

2019/03/13 | 08:08

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شفق نيوز/ أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان يوم الاربعاء عن إعادة رواتب الموظفين والكوادر الطبية العاملين في مستشفى "شار" في مدينة السليمانية بعد العثور عليها.

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