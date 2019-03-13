ذي قار تعلن عن اتفاق لإطلاق رواتب الأطباء المتوقفة

2019/03/13 | 08:08

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وكالات:

أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع نقابة الأطباء ودائرة الصحة على إطلاق رواتب الأطباء بعد قرار إيقافها على خلفية إجراءات دائرة البلدية لتأخرهم في تسديد رسوم ممارسة المهنة.





وكالات:أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع نقابة الأطباء ودائرة الصحة على إطلاق رواتب الأطباء بعد قرار إيقافها على خلفية إجراءات دائرة البلدية لتأخرهم في تسديد رسوم ممارسة المهنة.وقال الناصري للمربد ان لقاءا جمع بين هذه الأطراف وبحضوره شخصياً من اجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة بعد تنظيم الأطباء وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي على خلفية ذلك، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن أن يقوم الأطباء بتسديد ما بذمتهم لدائرة البلدية من رسوم ممارسة المهنة خلال فترة شهر على أن يرافقها تنظيم للوحات الدلالة الخاصة بعيادات الأطباء داخل المدن.

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