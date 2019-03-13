رونالدو: التتويج بأبطال أوروبا وراء تعاقد يوفنتوس معي

2019/03/13 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المحترف في يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، أن النادي تعاقد معه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي.وانتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ريال مدريد الإسباني.وفي تصريح صحفي، عقب تأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطال، أكد رونالدو "تعاقدي مع يوفنتوس يعود في المقام الأول والأخير إلى قيادتي للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وهو ما سأحاول لتحقيقه وكانت البداية الحقيقية بعبور أتلتيكو مدريد الإسباني".وأضاف "كان يجب أن تكون ليلة خاصة وكانت كذلك ليس فقط للأهداف لكن للفريق وموقفهم الاستثنائي، هذه العقلية التي تحتاجها بطولة دوري الأبطال".وأوضح "يجب على الفريق مواصلة المنافسة حيث أرغب في التتويج معهم بلقب دوري الأبطال".واختتم رونالدو تصريحاته بالقول، "فريقي أثبت أنه الأقوى ولازال الوقت طويلاً للوصول إلى النهائي".وتمكن رونالدو من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة في إياب ثمن النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمته بثنائية نظيفة.

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