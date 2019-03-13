استعادة الرواتب المسروقة لمنتسبي مستشفى

2019/03/13 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أعلن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، العثور على الرواتب المسروقة لمنتسبي مستشفى "شار" في السليمانية واستعادتها والقبض على السارقين.فقد نشر وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، ريباز حملان، على حسابه في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه: "من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية، قوات الآسايش، الشرطة، مكافحة الإرهاب وجميع الأجهزة المعنية في محافظة السليمانية، والمواطنين استعيدت الرواتب المسروقة لمنتسبي مستشفى "شار" في السليمانية وتم القبض على السراق".وأضاف حملان: "نشكر وزارة الداخلية، قوات الآسايش، الشرطة، مكافحة الإرهاب وجميع الأجهزة المعنية في محافظة السليمانية والمواطنين، الذين تعاونوا جميعاً للعثور على المذنبين وإعادة مبالغ رواتب منتسبي مستشفى "شار" في السليمانية، ونشد على أيديكم جميعاً، ونأمل من الدوائر الحكومية أن تنسق مسبقاً وباستمرار مع قوات وزارة الداخلية عند نقل أية مبالغ مالية من المصارف".هذا وكان مجهولون قد سرقوا ظهر أمس، الثلاثاء 12 آذار 2019، رواتب منتسبي مستشفى "شار" في السليمانية، والتي قيل إن مجموعها كان نحو مليار دينار.

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