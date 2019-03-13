2019/03/13 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العثور على رواتب موظفي مستشفى شار بالسليمانية واعتقال المتهمين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العثور على رواتب موظفي مستشفى شار بالسليمانية واعتقال المتهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).