اطفاء تام للكهرباء في مدن شمالي ذي قار ابتداء من اليوم الاربعاء

2019/03/13 | 08:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية توزيع كهرباء شمال الناصرية ، ان سبع وحدات ادارية شمالي المحافظة ستشهد اطفاء تاما للكهرباء ابتداء من اليوم وليومين متتالين لاغراض الصيانة .





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