حكومة كردستان: استعادة رواتب الموظفين المسروقة في السليمانية والقبض على السارقين

2019/03/13 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان يوم الاربعاء عن استعادة رواتب الموظفين والكوادر الطبية العاملين في مستشفى "شار" في مدينة السليمانية بعد العثور عليها.

وقال حملان في منشور مكتوب في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، انه "بالتعاون بين وزارة الداخلية، وقوات الامن (الآسايش)، والشرطة، وجهاز مكافحة الارهاب، وجميع المؤسسات المعنية في محافظة السليمانية، والمواطنين تمت استعادة اموال وراتب العاملين في مستشفى (شار)"، مشيرا الى القاء القبض على المتهمين بعملية السرقة.

وشكر الوزير الجهود التي تم بذلها من قبل الجهات الامنية، والتعاون الذي ابداه المواطنون في العثور على المتهمين بالسرقة واستعادة رواتب العاملين في المستشفى، داعيا الموظفين في اقليم كوردستان الى التنسيق مع قوى الامن الداخلي عند نقل أي مبالغ مالية من المصارف والبنوك.

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