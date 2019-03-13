نصر الله يعلن عن هزيمة وشيكة لداعش في الباغوز

2019/03/13 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي، أحمد نصر الله، عن الإستنفار الأمني على الحدود العراقية السورية.وقال نصر الله ان "قوات الحشد الشعبي

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