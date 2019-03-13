2019/03/13 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن للكاردينال الأسترالي بيل لإدانته بقضية اعتداءات جنسية قضت محكمة أسترالية، الأربعاء، بسجن مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية السابق بالفاتيكان الكاردينال جورج بيل ستة أعوام.و" أدين القس بتهمة الاعتداء جنسيا على صبية من الجوقة في كنيسة القديس باتريك في ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي.وبيل (77 عاما)، هو أرفع قس كاثوليكي على مستوى العالم يدان بتهم ارتكاب مخالفات بحق الأطفال.وقال بيتر كيد قاضي محكمة فيكتوريا أثناء نطق الحكم الذي استغرق أكثر من ساعة "من وجهة نظري فإن تصرفاتك كان تحكمها غطرسة شديدة".

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