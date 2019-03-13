2019/03/13 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تشغّل غواصة التسونامي النووي ذكرت تقارير إعلامية روسية رسمية أن موسكو ستنشر غواصات مسلحة بطائرات بدون طيار (درون) نووية، قادرة على أن تحدث موجات مد (تسونامي) مشعة بطول 300 قدم.و نقلا عن مصدر دفاعي بموسكو، أن الغواصات الحربية يمكن أن تحمل ستة من طوربيدات بوسيدون.وبحسب ما نقل عن تقارير، فإنه سيتم نشر ما يسمى بصواريخ بوسيدون الاستراتيجية بحلول عام 2020.وتحمل هذه الصواريخ رؤوسا حربية تصل قوتها التفجيرية إلى 200 ميغا طن، ويمكن أن تقضي على مدن مثل لوس أنجلوس الأميركية.ويقول الخبراء إن هذا النوع من الانفجار تحت الماء يمكن أن يكون كافيًا لإحداث موجات تسونامي شبيهة بتلك التي أودت بحياة 20 ألف شخص في اليابان، وأدت إلى تدمير محطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة عام 2011.لكن كبير المستشارين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، كريستيان ويتون، قال إن الانفجار سيخلق "موجة شديدة الإشعاع"، لكن امتصاص المياه للكثير من هذه الطاقة الإشعاعية، سيجعل الموجة أقل ضررا مقارنة بالتعرض المباشر لانفجار القنبلة نفسها.

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