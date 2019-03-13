أبوظبي تدعم قطاع السياحة بخفض الرسوم وزيادة الاستثمارات

2019/03/13 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أطلقت إمارة أبوظبي 3 مبادرات استراتيجية، تستهدف تنمية وتطوير القطاع السياحي بالإمارة، واستقطاب الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية للإمارة، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل.

وتم الإعلان عن المبادرات خلال مؤتمر صحفي عقده، سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مساء الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتتضمن المبادرات، خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة ومعالم سياحية فضلا عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة.

توفير مليار درهم

وستسهم مبادرة خفض الرسوم السياحية والبلدية في توفير مليار درهم (272.4 مليون دولار)، لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتتمثل المبادرة الأولى، في خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي من 10% إلى 5.5%، حيث تنخفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة المنتج السياحي الفاخر الذي تقدمه الإمارة .

كما تشمل المبادرة خفض الرسوم البلدية لكل غرفة فندقية من 15 درهماً إلى 10 دراهم (2.7 دولار)، عن كل ليلة كما قامت الدائرة بتغيير الجدول الزمني لتحصيل الرسوم لتتم هذه العملية بشكل نصف سنوي بدلا من التحصيل شهريا بهدف دعم الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين، وستعمل المبادرة على إلغاء الرسوم البلدية والسياحية على تذاكر المعالم السياحية المتوفرة للبيع لدى الفنادق.

وتتضمن المبادرة الثانية، إعفاء زوار الإقامة الطويلة في الفنادق من الرسوم البلدية اليومية، وتتضمن هذه العملية التنسيق مع الجهات المعنية لإعفاء النزلاء الذين يقيمون في الفنادق لمدة 30 ليلة متصلة أو أكثر من الرسوم البلدية لتشجيع النزلاء على تمديد الإقامة الفندقية.

استثمارات ترويجية

وتتمثل المبادرة الثالثة برفع الاستثمارات الترويجية لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة لنشر الوعي حول المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسائحين لزيادة الطلب السياحي على أبوظبي، حيث سيتم إنفاق 40% من إجمالي المبلغ المرصود خلال العام الحالي و25% في العام المقبل و35% خلال العام 2021 .

واستقبلت إمارة أبوظبي خلال عام 2018 أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف أرجاء العالم، وبنسبة نمو بلغت 3.9% في عدد نزلاء فنادق الإمارة مقارنةً بعام 2017.

من جانبه، أكد سيف سعيد غباش أن المبادرات ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية، إضافة إلى دعم تنافسية بيئة الأعمال وتطوير مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن دائرة الثقافة والسياحة بدأت بتطبيق القرارات وتعميمها على مستوى القطاع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب الاستثمارات السياحية للإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح غباش أن هذه الحزم التحفيزية تشجع على زيادة الاستثمار في قطاع السياحة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

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