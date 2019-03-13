روحاني يصل الى النجف في ختام زيارته الى العراق

2019/03/13 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة النجف الأشرف في اليوم الثالث والاخير من زيارته للعراق.والى جانب زيارة مرقد الامام علي بن ابي طالب (ع) من المقرر ان يلتقي الرئيس روحاني عدد من المراجع الدينية في النجف الاشرف.

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