روسيا والصين تعتزمان إنتاج 200 مروحية ثقيلة من الجيل الجديد

2019/03/13 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعتزم الصين إنتاج 200 مروحية ثقيلة على أقل تقدير من طراز “AHL” بالتعاون مع روسيا، انطلاقا من عام 2032.وأعلن كبير المصممين في معهد المروحيات الصيني للبحوث العلمية، أو سي مينغ، أن الإنتاج الصناعي للمروحيات الروسية الصينية سيبدأ بحلول عام 2032، حين ستنتهي عملية الحصول على ترخيص باستخدام المروحية التي تزن […]

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