2019/03/13 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاربعاء عن رفع الكتل الاسمنتية المحيطة بفندق الشيراتون احد أرقى الفنادق في العاصمة الاتحادية.وذكر بيان صادر عن اعلام القيادة اليوم، انه تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ووفقاً للخطط المرسومة من قبل قيادتنا يواصل الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد رفع الكتل الكونكريتية.

واضاف البيان ان الجهد الهندسي باشر فجر اليوم برفع الكتل بالقرب من فندق الشيراتون على شارع ابو نؤاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:شيراتون بغداد يتحرر من الكتل الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:شيراتون بغداد يتحرر من الكتل الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).