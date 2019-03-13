الرافدين: لا نية لإفتتاح فروع في دول الجوار

2019/03/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ اعلن مصرف الرافدين إعطاءه الأولوية في فتح فروع جديدة له في الدول المجاورة ودول الخليج وفق دراسة جدوى تدر على المصرف بفوائد اقتصادية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “افتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف الاقتصادية العامة والمشتركة بين البلدان وان أولوية افتتاح فروع جديدة ترتكز على دراسة السوق والحاجة والطلب”.مبينا انه في […]

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