2019/03/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء إعطاءه الأولوية في فتح فروع جديدة له في الدول المجاورة ودول الخليج وفق دراسة جدوى تدر على المصرف بفوائد اقتصادية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، إن افتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف الاقتصادية العامة والمشتركة بين البلدان وان أولوية افتتاح فروع جديدة ترتكز على دراسة السوق والحاجة والطلب .

واوضح البيان انه في الوقت الحالي لا توجد نية لفتح فروع جديدة في دول الجوار ولاسيما ان لدى المصرف سبعة فروع خارجية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين العراقي يحدد شروطا لفتح فروع جديدة في الدول المجاورة والخليج ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين العراقي يحدد شروطا لفتح فروع جديدة في الدول المجاورة والخليج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).