2019/03/13 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تابع علماء الكواكب لأول مرة بواسطة المسبار “LRO” حركة جزيئات الماء من منطقة إلى أخرى على السطح المرئي للقمر.ويقول الجيولوجي، مايكل بوسطن، من معهد ساوث ويسترن للبحوث في بولدر، في مقال نشرته مجلة “Geophysical Research Letters”: “كان من الصعب احتساب كمية الماء بدقة على سطح القمر بسبب انعكاس الضوء عنه.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسبار يرصد “حركة الماء” على القمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسبار يرصد “حركة الماء” على القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).