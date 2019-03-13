مسؤول إيراني: لقاء روحاني بالسيستاني سيكون فريداً من نوعه

2019/03/13 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد مسؤول إيراني، الأربعاء، لقاء الرئيس حسن روحاني بالمرجع الديني السيد علي السيستاني المقرر اليوم في محافظة النجف الأشرف، بـ”الفريد من نوعه”.وقال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، حشمت الله فلاحت بيشة في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “لقاء الرئيس روحاني بالمرجع الاعلى سيكون فريداً من نوعه ويمكن أن يؤثر كثيراً على […]

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